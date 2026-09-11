Por sexta temporada consecutiva, iniciará pesca de camarón con redes prohibidas

La temporada de camarón en el Alto Golfo de California, hábitat de la vaquita marina, comenzará el próximo 7 de octubre, según el acuerdo entre la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con el sector pesquero ribereño de San Felipe, Baja California y Santa Clara, Sonora.

La decisión se tomó con base en los resultados de las evaluaciones que el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), realizó sobre el recurso camarón durante el período de veda.

La sesión del Comité Consultivo para el Manejo y Ordenamiento de la pesquería se realizó este viernes 11 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en la modalidad híbrida, presencial y virtual, en las oficinas centrales de la Conapesca, ubicadas en Mazatlán, Sinaloa.

Foto: Especial

De esta forma, se estableció el inicio de la pesca de todas las especies de camarón a partir de las 00:00 horas del 7 de octubre de 2026 en aguas marinas del Alto Golfo de California, que comprende San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora.

Por sexta temporada consecutiva, se mantendrá la captura de camarón con redes de enmalle prohibidas, según la regulación vigente desde 2020 para la región, con un retraso de siete meses en la publicación de un polémico cambio de polígonos de protección de la vaquita marina por parte del Gobierno de México, que permitiría el regreso de las artes de pesca ilegales, esas que nunca se fueron, al 86 por ciento del polígono de protección.

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Cabe recordar que existe un embargo comercial impuesto por Estados Unidos al emblemático camarón del Alto Golfo de California, desde 2018 y ampliado en 2020, que le cerró las puertas a su principal mercado en California.

Lejos de solucionarse, el bloqueo estadounidense se ha agravado radicalmente a partir del 1 de enero de 2026, tras una nueva y masiva restricción que afecta a otras pesquerías, por incumplimientos en la protección de la vaquita marina y el tráfico ilegal del pez Totoaba, altamente cotizado en el mercado negro de China.