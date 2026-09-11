De gasolina a baterías: estudiantes en Guanajuato innovan con auto eléctrico

Estudiantes y académicos de la Universidad San Andrés de Guanajuato se dieron a la tarea de hacer un auto eléctrico.

Ellos trabajaron en un auto emblemático de nuestro país, el cual fue donado para someterlo a un proceso de conversión.

“La autonomía de este coche es de 100 a 150 kilómetros, la velocidad máxima que alcanza es de 100 a 120 kilómetros por hora. Nosotros lo ajustamos a ese parámetro porque es un auto escuela”, dijo el alumno Luis Omar Reyes.

Pero no solo convirtieron el motor, sino que, durante tres meses, lo restauraron desde el chasis, hasta la carrocería y los interiores.

“Personalmente una gran satisfacción, la cual nunca llegué a pensar tener; dicen que nunca es tarde para aprender y aquí estamos”, agregó Jorge Gabriel Hernández.

Este vehículo cuenta con un módulo de baterías de 96 voltios y un controlador para regular la energía. En un lapso de hora y media está cargado al 100 por ciento.

“Se acaba completamente la contaminación local, no hay que hacer verificaciones, no hay que hacer cambios de aceite, no hay que hacer mantenimientos”, explicó Juan Manuel Velázquez, coordinador del proyecto.

La meta para estos estudiantes y académicos es iniciar una industria para convertir autos de gasolina a eléctricos.

La universidad se vinculó con empresas privadas para que estudiantes hagan sus prácticas en este taller que próximamente será inaugurado.