Alumnos del CCH Sur regresan a clases presenciales con nuevas medidas de seguridad

Luego que el pasado 22 de septiembre de 2025 el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Ciudad de México fue escenario de un trágico incidente que dejó como saldo un estudiante fallecido, un trabajador lesionado y el presunto agresor Lex Ashton hospitalizado; este martes 3 de febrero de 2026 los alumnos regresaron a clases presenciales y lo hicieron con nuevas medidas de seguridad, como el ingreso a través de torniquetes.

Regresa a clases el alumnado del CCH Sur Eduardo Jiménez

Pasaron alrededor de 135 días del calendario sin clases presenciales entre la suspensión y el retorno este 3 de febrero de 2026. Este es el cálculo de días reales transcurridos entre las fechas señaladas, tanto de días lectivos como no lectivos.

Esperaron al inicio del nuevo semestre

Hace un mes, La dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el 5 de enero reanudó clases en modalidad en línea para el semestre que estaba a punto de concluir a finales del mismo mes.

El CCH Sur ha atravesado un contexto de alta sensibilidad entre la comunidad del plantel, por el asesinato del estudiante Jesús, hecho que derivó en la suspensión de actividades presenciales, protestas estudiantiles, reclamos de padres de familia y una prolongada discusión sobre las condiciones de seguridad.

¿Qué pasó en el CCH Sur el 22 de septiembre 2025?

Según los primeros reportes, un alumno, cuyo rostro estaba cubierto con una capucha, ingresó al plantel y atacó con un arma blanca a otro estudiante en el área del estacionamiento. La víctima perdió la vida en el lugar a causa de las heridas.

A través de redes sociales fueron difundidos videos en los que se observa distintos momentos de la agresión al estudiante identificado como Jesús Israel "N" de 16 años, quien perdió la vida a consecuencia de las heridas que le provocó Lex Ashton "N" de 19 años con una guadaña.

Intervino Armando "N" de 65 años, trabajador de la escuela, quien logró desarmar al agresor, pero resultó lesionado. En su huida, el presunto responsable se aventó de un segundo piso de un edificio del plantel.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, tras el ataque en el CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un estudiante perdió la vida, mientras que una alumna y un trabajador resultaron heridos.

