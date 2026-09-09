La UNAM evalúa alternativas al examen de admisión para licenciaturas

La UNAM abrió la puerta a explorar nuevas formas de ingreso a la licenciatura, particularmente para las carreras de baja demanda, luego de la crisis registrada este año en el proceso de admisión.

Cuestionado sobre si la Universidad no descarta una nueva forma de ingreso, el rector Leonardo Lomelí Vanegas respondió: “Es algo que deberíamos de revisar. Tal vez no para todas las carreras, pero por ejemplo en las carreras de baja demanda podríamos explorar otras opciones de ingreso.”

La posibilidad de revisar el mecanismo de admisión forma parte de las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas que analizó lo ocurrido con el concurso de selección de este año.

El rector explicó ante el Consejo Universitario que las recomendaciones de la Comisión no se limitan a crear una instancia administrativa encargada de organizar el proceso de ingreso, sino que también plantean la creación de un Consejo Asesor del Proceso de Ingreso.

Este órgano, explicó, tendría una visión más amplia del proceso y no solamente revisaría las decisiones relacionadas con el concurso de selección, sino que podría analizar alternativas para el ingreso a la Universidad.

Lomelí sostuvo que la Universidad debe estar abierta a revisar sus procesos, estructuras y normas para identificar qué puede mejorarse y corregir las fallas detectadas.

“Al día de hoy y sobre todo para las carreras de alta demanda es evidente que la solución que a lo largo de los años ha demostrado ser la mejor (…) es el concurso de selección y habrá que perfeccionarlo, pero sin descartar otras opciones que también se pueden estudiar y analizar”, afirmó.

El rector subrayó que la Universidad es una institución “viva, en movimiento” que debe adecuarse a las transformaciones de la sociedad y de la tecnología, así como revisar aquello que no haya funcionado correctamente.