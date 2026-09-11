Sheinbaum destaca obras que beneficiarán a población de Chiapas

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana inician las asambleas para la Beca Gertrudis Bocanegra de apoyo para transporte que se entrega a estudiantes universitarios.

La jefa del Ejecutivo informó que, parte de las obras que beneficiarán al estado, es el avance de las obras para el Tren Maya de carga, la nueva línea K del Tren Interoceánico, la cual tiene un avance del 94 por ciento.

Señaló que también se construye la carretera Palenque-Ocosingo, siete nuevos caminos artesanales, el Puente Rizo de Oro, tres Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, la modernización de Puerto Chiapas y 70 mil 500 viviendas.

Foto: Presidencia

La mandataria federal expuso que en materia de salud se pondrán en marcha mil 312 consultorios del Servicio Universal de Salud.

Además, ya fue inaugurada la primera etapa del Hospital General Regional de Especialidades Tuxtla Gutiérrez, se concluyó la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Subzona No. 15 de Tonalá y la ampliación del Hospital Rural y Albergue en Bochil está en proceso.

Mientras que del ISSSTE concluyó la Clínica Hospital en Palenque y está en proceso la ampliación de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel”, de Tapachula.

Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la defensa de la soberanía, al considerar que México es una referencia de la vigilancia de su territorio.

En todo el mundo ven a México como una referencia y es por su pueblo trabajador, orgulloso, con raíces indígenas, afroamericanas que defiende lo comunal, lo colectivo frente al individualismo de otras naciones. Eso es lo que caracteriza a nuestro pueblo, por eso estamos muy orgullosos y más la Presidenta de representar un pueblo tan digno como el pueblo de México, muy pocos en el mundo”, aseguró.

Al reconocer los programas sociales de la Cuarta Transformación, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que se benefician a dos millones 339 mil 465 personas a través de una inversión de 45 mil 176 millones de pesos.