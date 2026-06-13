Tromba azota Tulancingo; colapsa la circulación en la carretera a Cuautepec

Inundaciones en viviendas, acumulación de lodo sobre carreteras y daños en infraestructura urbana fue lo que dejó una tromba registrada la tarde de este sábado en Tulancingo, lo que obligó al despliegue de cuerpos de emergencia y personal municipal.

Uno de los puntos más afectados se localiza en la colonia Los Cedros, dentro de la zona conocida como Medias Tierras, donde varias casas resultaron anegadas tras el ingreso de agua derivado de la intensa lluvia. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar apoyo a las familias afectadas y evaluar los daños.

En tanto, sobre la carretera Tulancingo-Cuautepec se reportó el arrastre de tierra, piedras y lodo en diversos tramos, particularmente entre Circuito Chapultepec y el sitio conocido como La Curva, situación que complicó la circulación y representó un riesgo para automovilistas.

Reproducir La corriente de agua arrastro material y desechos.

Las autoridades también confirmaron el colapso de una barda en un establecimiento ubicado sobre la carretera a Cuautepec, cerca del acceso a Circuito Chapultepec. A pesar del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Para atender la contingencia, cuadrillas de servicios municipales realizaron labores de limpieza y retiro de material acumulado en calles y carreteras, con el objetivo de restablecer la movilidad y reducir riesgos para la población.

Además, brigadas de Protección Civil efectuaron recorridos de supervisión en colonias como Jardines del Sur, Magisterio I y Paraíso Sur, donde hasta el momento no se han identificado afectaciones mayores.

Las autoridades mantienen el monitoreo en diferentes puntos del municipio y exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido a que continúan las condiciones meteorológicas que podrían generar nuevas incidencias.