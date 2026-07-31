Gabinete de seguridad trabaja en cuerpo y alma para garantizar la paz: Sheinbaum

Al dar a conocer detalles de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gabinete de seguridad trabaja en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de importante y relevante el trabajo del gabinete de seguridad para la detención del R1 y 31 personas más relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

Sostuvo que todas tienen sustento documental y científico. Señaló que continúa el proceso judicial tanto a nivel estatal, como federal de dichas personas.

“Este trabajo muy relevante y las detenciones que se han llevado a cabo, todas tienen sustento científico, documental, que han llevado a esta detención que se hizo el día de ayer. Continúa el proceso, evidentemente, porque apenas viene la detención y ahora viene pues todo el proceso judicial que tiene que llevarse a cabo tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal”, expresó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo expresó que hay una instrucción de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se mantenga en contacto con Grecia Quiroz, alcalde de Uruapan, y viuda de Carlos Manzo.

“Cualquier tema pues se va a seguir informando y he dado instrucciones también al secretario para que siga muy en contacto con la presidenta municipal, con Grecia Quiroz, para brindarle todo el apoyo que necesite”, informó.