Frenan cobros 'fantasma': van contra abusos en servicios de telefonía e internet

Las empresas de telefonía móvil e internet enfrentan un nuevo freno legislativo ante las constantes quejas por cobros no autorizados. La senadora Rocío Corona Nakamura, integrante del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca erradicar la contratación forzosa de seguros, suscripciones o membresías al adquirir un paquete de conectividad. La legisladora argumentó que "los servicios de telefonía móvil y telecomunicaciones se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el trabajo, el acceso a la información y conectividad, además de representar uno de los sectores con mayor crecimiento en el país", por lo que resulta urgente proteger la economía de los usuarios.

La propuesta legislativa pretende poner alto a cobros que suelen pasar desapercibidos en los recibos mensuales pero impactan de manera directa en el presupuesto de los hogares. Al respecto, Corona Nakamura advirtió que "en muchos casos, estos cargos adicionales se renuevan automáticamente y generan gastos no previstos para las familias mexicanas", una práctica recurrente en los contratos de renta mensual y esquemas de prepago dentro del mercado nacional.

El alcance de estas irregularidades afecta a la mayor parte de la población en el país, dado el volumen de usuarios que dependen diariamente de estas redes para sus actividades cotidianas. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), "para marzo de 2025 México registró 142.3 millones de líneas activas de telefonía móvil y 130.5 millones de accesos activos a internet móvil en México", dimensiones que dimensionan el impacto potential de estos cobros cobrados sin consentimiento.

A pesar de la expansión del mercado y la alta adopción tecnológica en distintos sectores demográficos, las inconformidades contra los proveedores de servicio continúan al alza. Sobre este panorama, la senadora del Partido Verde señaló que "pese al crecimiento del sector persisten prácticas abusivas contra usuarios de servicios de telecomunicaciones, particularmente al obligarlos a contratar seguros, membresías o suscripciones para acceder a un servicio principal de telefonía o internet".

El uso masivo de estas plataformas se concentra fuertemente en las generaciones más jóvenes, lo que incrementa su vulnerabilidad ante cláusulas confusas o cargos automáticos. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 detalló que "97 millones de personas utilizan internet en México, equivalente al 81.2% de la población de seis años o más", añadiendo además que "el grupo de entre 12 y 17 años registró una participación de 92.4% en el uso de internet".

Las estadísticas de las autoridades reguladoras y de defensa del consumidor confirman que la telefonía e internet encabezan las listas de inconformidades en el país. Al respecto, Corona Nakamura subrayó que "las empresas de telefonía móvil e internet figuraron entre las que más quejas recibieron en 2025, debido a problemas relacionados con mala atención, fallas del servicio y cobros de servicios adicionales no requeridos por los usuarios", según los reportes emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La iniciativa busca reformar de manera puntual los artículos 102, 185 y 186 del marco legal vigente para garantizar la libertad de elección de los clientes. Con este ajuste, la legisladora puntualizó que la reforma "estableció que ninguna empresa podrá condicionar la contratación de servicios de telecomunicaciones a la compra obligatoria, temporal o permanente, de seguros, suscripciones o membresías, además de reconocer el derecho de los usuarios a no aceptar servicios adicionales distintos al solicitado originalmente".