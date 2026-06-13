Advierten que se formaría un nuevo ciclón en el Golfo de México
Autoridades mantienen vigilancia sobre una zona de baja presión, mientras tanto las lluvias y el calor continuarán en gran parte de la República Mexicana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con 20 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico a 48 horas sobre el Golfo de México.
Este sistema y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana incluida la Península de Yucatán.
El SMN, pronosticó lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Mientras que un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Océano Atlántico, generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste, norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.
Ambiente muy caluroso
Además, se espera ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste del territorio nacional y Península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sonora (centro, este y sureste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este, oeste y suroeste) y Durango (noroeste y norte).
Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se prevén en Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste y este), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Michoacán (norte), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Tabasco (sureste) y Campeche (suroeste).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (centro y oeste), Querétaro (norte y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero (norte) y Quintana Roo (norte y centro).
Asimismo, intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán.