Fernando Cortés ha ayudado a decenas de fundadores a escalar sus negocios a través de LinkedIn

Hoy nadie le compra a una empresa; le compra a una persona. Confiamos en quien reconocemos como líder, como referente y como un experto en su sector que sabe de lo que habla. Y en un feed saturado de contenido genérico creado por la IA, la marca personal es la vía rápida para construir confianza, credibilidad y autoridad con clientes potenciales. Bajo esa premisa, en los últimos tres años Fernando Cortés ha ayudado a decenas de fundadores de empresas de coaching, consultoría y servicios a escalar sus negocios a través de su marca personal en LinkedIn.

LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo. De acuerdo con Hootsuite, tiene más de 1,300 millones de usuarios a nivel global, y los tomadores de decisiones están en la plataforma. Si tienes un negocio B2B —donde buscas conectar con ejecutivos de alto nivel con un puesto C-level— o vendes servicios dirigidos a profesionales, LinkedIn se puede convertir en tu principal canal de marketing, ventas y posicionamiento.

El problema, dice Cortés, es que la mayoría de los fundadores ha intentado construir su marca personal sin ninguna estrategia: publican, son constantes (o al menos lo intentan), sienten que aportan muchísimo valor, pero no están siendo vistos, reconocidos ni cobrando lo que merecen. La razón es que internet —incluido LinkedIn— está lleno de información confusa. Y entre tanto ruido, es fácil caer en una de dos trampas que hacen que la mayoría de los negocios se estanquen y lleguen a un techo de ingresos del que parece imposible salir.

La primera es la trampa de "aportar valor". Los gurús del marketing repiten los mismos consejos: “educa, entretén e inspira”, “crea comunidad”, “fideliza a tu audiencia”, “sé auténtico” y “sé tú mismo”. Y aunque la autenticidad importa, seguir estos consejos te lleva a atraer a una audiencia a la que le encanta tomar notas y ama tu contenido, pero no compra. Además, si detrás de ese contenido no hay ningún “motor de ventas”, toda esa visibilidad se queda en likes y comentarios.

La segunda trampa es la opuesta: priorizar el negocio por encima de todo. Corres ads, llenas tu agenda de llamadas de venta, prospectas sin parar. Y funciona, durante un tiempo. Pero el día que dejas de empujar tu negocio, todo se detiene. Los referidos eventualmente se acaban, y no quieres que tu negocio dependa de tu presupuesto publicitario todo el tiempo. Muchos fundadores en esta situación ya contrataron agencias de marketing que no les dieron resultados o les pagaron a agencias de generación de leads que les agendaron reuniones con personas que no estaban listas para comprar. En ambos casos, nunca se construyó la confianza necesaria para posicionar tu marca y tus servicios como el siguiente paso lógico para tus clientes.

La solución, dice Cortés, está en entender para qué sirve realmente el contenido gratuito que compartes en redes sociales: tener una marca personal que te haga visible y, detrás de esa visibilidad, un negocio real con ofertas claras y un proceso de generación de leads y ventas.

Para comenzar a posicionarte como autoridad y atraer clientes, en vez de perseguirlos, tienes que tener claro a quién deseas servir y publicar contenido: 1) relevante para tu cliente ideal, 2) con constancia y 3) de calidad. Eso significa compartir contenido de tres a cinco veces por semana enfocado en hablar sobre los problemas y retos que esa persona está viviendo, los deseos y las metas que tiene, así como casos de éxito y testimonios que demuestran que tu solución funciona.

El contenido que realmente genera ventas y autoridad proviene de compartir tu perspectiva única y tus experiencias del día a día trabajando con tus clientes, algo que la IA no puede copiar. La autoridad no viene de compartir consejos, hacks o guías paso a paso que cualquier otra persona en tu industria pudo haber compartido, sino de la experiencia que solo tú tienes. La inteligencia artificial volvió abundante el contenido promedio: cualquiera puede generar un post decente en segundos, con los mismos prompts que ya usan miles de cuentas en tu industria. Por eso, tu experiencia y perspectiva se volvieron más valiosas que nunca.

Trabajar tu posicionamiento crea algo invaluable: autoridad. Las personas empiezan a reconocer tu nombre, recordar tus ideas, recomendarte, compartir tu contenido y llegar a ti convencidas de que quieren trabajar contigo. Entonces, puedes seguir persiguiendo la próxima reunión o puedes construir reputación, confianza y una marca personal que siga atrayendo oportunidades durante años, incluso los días en que no estés publicando. Y todo comienza con la decisión de hacer visible tu experiencia y ponerla al servicio de los demás.

Nombrado Top Voice por LinkedIn México, Fernando Cortés es consultor de negocios y ha ayudado a coaches, consultores y expertos de todo el mundo a construir marcas personales que generan autoridad, leads e ingresos predecibles. Del 5 al 7 de agosto impartirá el bootcamp de negocios “Escala sin límites: transforma tu marca personal en autoridad, leads y clientes, sin perseguir ni publicar más”, donde mostrará cómo convertir una marca personal en un motor de ventas para el negocio.