Revelan condiciones del Hospital Psiquiátrico tras ingreso de agua

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que no hubo daños en el Hospital Regional de Psiquiatría “Dr. Héctor Tovar Acosta”, ubicado en San Fernando, alcaldía Tlalpan, ya que a pesar el ingreso de agua que se registró, ésta ya fue desalojada en su totalidad.

Detalló que fue temporal la acumulación del agua en zonas de circulación del hospital, pero no hubo mayores afectaciones.

De manera inmediata, personal de Conservación, Protección Civil, Limpieza e Higiene implementó las acciones correspondientes para el retiro del agua y la mitigación de riesgos al interior de la unidad”.

Tras desalojar toda el agua, se procedió con los trabajos de limpieza y desinfección para que el hospital pueda operar en óptimas condiciones.

El IMSS también informó que no hubo ninguna persona lesionada, por lo que las autoridades institucionales realizan acciones preventivas, de limpieza y seguimiento para garantizar el adecuado funcionamiento de la unidad.