Genevieve se vuelve tormenta tropical; continuarán lluvias y altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que la ahora tormenta tropical Genevieve se localiza a mil 920 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Genevieve viaja mar adentro en el Océano Pacífico con dirección oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora. "Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio nacional", destacó.

Tormenta tropical

El SMN informó, por otra parte, que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

En tanto, una circulación ciclónica en altura, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión, además de la onda tropical número 22 provocarán lluvias puntuales muy fuertes en Morelos, Puebla y Oaxaca; puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Tormenta tropical

Además, lluvias con intervalos de chubascos en Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias con intervalos de chubascos en Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo.

Por otra parte, se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Zacatecas, Oaxaca (Istmo de Tehuantepec) y Tabasco; de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en el norte del país, y extremadamente caluroso sobre entidades del norte de México, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

La onda de calor se mantendrá en zonas de Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

Por lo anterior, se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California Sur (sur), Chihuahua (norte y este), Coahuila (noroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y noroeste) y Michoacán (suroeste).

De 35 a 40 grados en zonas de Sinaloa (noroeste), Durango, Zacatecas (este y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (costa), Jalisco (norte, costa y sur), Colima, Hidalgo (norte), Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte y sureste), Chiapas (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en áreas de Aguascalientes, Guanajuato Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste).