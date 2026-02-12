Tribunal de Disciplina Judicial concluye evaluación ordinaria a 840 juzgadores federales

El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF) concluyó la primera etapa del procedimiento de evaluación ordinaria aplicada a 840 personas juzgadoras federales, como parte del nuevo modelo de revisión del desempeño judicial contemplado en la reforma en la materia.

El ejercicio institucional se realizó bajo lineamientos técnicos, objetivos y verificables, con respeto a la independencia de las y los juzgadores, sin intervenir en el contenido de sus resoluciones jurisdiccionales.

El proceso forma parte del esquema administrativo que busca fortalecer la profesionalización y el control del servicio judicial. La evaluación se integra por varias fases que incluyen examen teórico práctico, revisión de indicadores de desempeño, análisis del cumplimiento de responsabilidades institucionales y seguimiento periódico del ejercicio jurisdiccional.

Para la preparación de la primera etapa, las personas participantes recibieron guías de estudio especializadas y participaron en videoconferencias impartidas por especialistas en función jurisdiccional. Durante estas sesiones se compartieron criterios técnicos, prácticas operativas y material bibliográfico actualizado que sirvió como base para el desarrollo de la prueba.

El tribunal detalló que la aplicación del examen se realizó en condiciones estandarizadas, con mecanismos de control orientados a garantizar certeza, imparcialidad y equidad dentro del procedimiento administrativo.

De acuerdo con el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, el modelo de evaluación busca fortalecer capacidades profesionales, actualizar conocimientos jurídicos y asegurar que la impartición de justicia cumpla estándares técnicos y normativos.

Asimismo, permite detectar áreas de mejora, diseñar programas de capacitación y consolidar un sistema de carrera judicial sustentado en el mérito y la preparación constante.

El órgano disciplinario señaló que la implementación de mecanismos objetivos de evaluación forma parte de las acciones orientadas a reforzar la confianza institucional y asegurar que la función de juzgar se realice con apego a la ley, principios éticos y preparación profesional continua.

