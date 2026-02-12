GR Corolla 2026: Adrenalina pura llega a México

Toyota presentó en el Centro Dinámico Pegaso el GR Corolla 2026, un vehículo del segmento Hot Hatch que eleva el estándar del alto desempeño en el mercado mexicano.

El lanzamiento se realizó durante el Toyota GR Track Day, un evento dedicado a los amantes de la velocidad, donde el modelo fue recibido como el nuevo integrante de la familia Gazoo Racing.

El GR Corolla 2026 ofrece una experiencia de manejo emocionante tanto en el uso diario como en la pista, gracias a una combinación de ingeniería, tecnología y diseño con ADN deportivo.

Potencia y diseño con ADN deportivo

Bajo el cofre encontramos un motor 1.6 turbo litros de 3 cilindros, capaz de entregar 296 caballos de fuerza y 295 lb-ft de torque con un sistema de tracción integral GR FOUR y una transmisión automática de 8 velocidades con paletas al volante y sus modos de manejo los cuales son: Custom, Normal, Sport y Eco.

El diseño hatchback de este vehículo permite albergar a cinco ocupantes sin comprometer su esencia deportiva. Su lujosa estética se acentúa en el exterior gracias a elementos distintivos como los rines ENKEI de 18 pulgadas en negro mate con neumáticos Michelin Pilot Sport, el techo de fibra de carbono, el alerón, el difusor trasero y un impactante sistema de triple escape activo.

La cabina del vehículo ofrece una combinación de confort y deportividad. Destaca su sistema de audio JBL de nueve bocinas y una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Los asientos deportivos están tapizados en piel sintética y tela sport con costuras grises, complementando la atmósfera con pedales de aluminio y una posición de manejo totalmente ajustable, pensada para el disfrute de cada viaje.

En cuanto a seguridad, el GR Corolla incorpora el paquete Toyota Safety Sense y avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

La elevada experiencia: GR Track Day

El Toyota GR Track Day ofreció pruebas de manejo con previo registro, permitiendo a los asistentes experimentar el desempeño de modelos como GR Corolla, GR Yaris y GR Supra dentro del circuito.

La jornada se complementó con actividades para todas las edades: zona de go karts, simuladores de manejo, gaming, futbolito, Kids Cinema y áreas de snacks, creando un ambiente familiar y emocionante.

El GR Corolla 2026 llega a México en colores rojo, gris y blanco, en una edición limitada de 100 unidades, posicionándose como una de las propuestas más exclusivas del segmento.