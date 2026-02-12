Sheinbaum evalúa avances en construcción de trenes de pasajeros

La presidenta Claudia Sheinbaum evalúa este jueves los avances en la construcción de trenes de pasajeros que desarrolla su administración al encabezar una reunión con parte de su gabinete en Palacio Nacional.

Para participar en la evaluación del progreso de los trenes arribaron a Palacio Nacional los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva; de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro; de Bienestar, Ariadna Montiel; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega.

Además acudieron el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" de la Sedena, Gustavo Vallejo; Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario; Néstor Núñez, encargado de proyectos estratégicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

La construcción de los ferrocarriles de pasajeros es uno de los proyectos prioritarios de la actual administración. Entre estos destacan los trenes de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, y a Nogales.

Entre los tramos que ya están en construcción son el de la Ciudad de México a Querétaro y a Pachuca; y el de Saltillo a Nuevo Laredo.

Una vez que los trenes de pasajeros planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum estén en plena construcción se generarán hasta 500 mil empleos, entre directos e indirectos.

vjcm