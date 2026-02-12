¿Calor en invierno? Frente Frío número 34 sorprende con ambiente de cálido a caluroso

El Frente Frío número 34, una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical provocarán descenso de temperatura, rachas de viento, lluvias y chubascos sobre el noroeste del territorio nacional, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que por su parte, un canal de baja presión, propiciará lluvias aisladas sobre el sureste y sur de la República Mexicana, incluida la Península de Yucatán. Destacó que prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso sobre gran parte de México", indicó.

El SMN, señaló que en las próximas horas se pronostican chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así como caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

Además de un canal de baja presión sobre el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.

Un canal de baja presión, propiciará lluvias aisladas sobre el sureste y sur de la República Mexicana. Cuartoscuro

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados

En tanto, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente de cálido a caluroso sobre gran parte de México y además generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas en el transcurso de esta semana.

Por la tarde, se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste); de 35 a 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste), así como de 30 a 35 grados en Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

fdm