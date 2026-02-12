¡Si no es en un zoológico no quiero nada! Organizan bodas en Morelia por el 14 de febrero

El Zoológico de Morelia se convertirá este 14 de febrero en el escenario perfecto para que las parejas se juren amor eterno ante la mirada curiosa de nueve jirafas reticuladas que fungirá como testigos de honor.

Así es, no se trata de una broma, pues el gobierno del estado de Michoacán promueve esta singular actividad la cual promete ser un momento inolvidable para todos aquellos enamorados y que son amantes de la naturaleza.

De acuerdo con la información existirán dos tipos de bodas, la civil y la simbólica, con la finalidad de que cada una de las parejas elija cuál sería la de su agrado y así pueda presentar los requisitos correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos?

En la modalidad de Boda Civil, la cual se llevará cabo mediante una ceremonia masiva gratuita con validez jurídica, se deberán presentar los siguientes documentos de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas, en el Área Jurídica del Zoológico de Morelia.

Que las personas interesadas en casarse sean mayores de edad (18 años cumplidos). Solicitud de matrimonio por escrito (formato que proporciona la oficialía del Registro Civil). Acta de nacimiento reciente (no mayor de 2 años a la fecha de expedición), de cada uno de los pretensos. Exámenes prenupciales realizados por institución médica pública y/o certificado médico con vigencia no mayor a 15 días, expedido por médico con cédula profesional. Identificación oficial vigente en original y copia de los pretensos. Presentar dos testigos con identificación oficial vigente en original y copia, por cada uno de los pretensos. (Los padres no pueden ser testigos). Convenio para establecer el Régimen Patrimonial del Matrimonio. Si es por separación de bienes, el convenio será proporcionado por el Registro Civil. En caso de que el régimen patrimonial sea por Sociedad Conyugal, acudir ante un Notario Público para elaborar las capitulaciones matrimoniales, mismas que deberán ser presentadas junto con los demás requisitos. En caso de que uno de los pretensos sea divorciado y/o viudo, deberá presentar el acta certificada de divorcio reciente y/o defunción con vigencia no mayor a dos años, para acreditar tal hecho. En caso de que alguno de los pretensos sea de nacionalidad extranjera, presentar acta certificada de nacimiento debidamente apostillada y/o legalizada por la autoridad del lugar de origen y en caso de estar en idioma diverso al español, anexar traducción al español por perito traductor autorizado por la Secretaría de Gobierno vigente.

Estos enlaces matrimoniales serán en punto de las 14:00 horas en el Jardín Cabús, ubicado dentro del zoológico de la capital michoacana.

El otro formado de es la Boda Simbólica con jirafas que será en el mismo recinto sin embargo no de forma oficial, pues como en la kermés de la secu, los enamorados firmarán su acta de matrimonio y uno recibirá un dulce anillo, además podrán darles de comer a las jirafas, acariciarlas y fotografiarse con ellas.

Esta actividad de manera particular se llevará a cabo de las 12:00 a 16:00 horas del sábado 14 de febrero del presente año y tendrá un costo de 200 pesos por pareja. Para participar únicamente se requiere traer a la novia o al novio y pagar la cuota en la taquilla que se localiza a un costado de la plataforma.

¿Quiénes serán los testigos?

Muñeco, Muñeca, Niurka, Dulce, Porfirio, Rafita, Marvin, Pambazo y la pequeña Kharani, serán los testigos de honor en estos matrimonios, de los que dará fe y legalidad el guarda animal en turno. El Parque Zoológico está ubicado en Calzada Juárez S/N, colonia Félix Ireta, en Morelia, Michoacán.

