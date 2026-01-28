Detienen a jefe de despachadores del Tren Interoceánico; operadores no tenían licencia vigente

Los dos operadores del Tren Interoceánico que se descarriló hace un mes, el 28 de diciembre del año pasado, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Erasmo Canteros Méndez no contaban con licencia ferroviaria vigente al momento del accidente, la cual debe ser otorgada por autoridades federales, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

En las pesquisas y revisión de las causas del accidente, que provocó la muerte de 14 personas, se estableció que Felipe de Jesús Díaz Gómez no accionó una válvula de frenado de emergencia al detectar que la máquina iba con exceso de velocidad, al llegar al tramo de curvas, en el kilómetro Z 230 más 290, de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, en el poblado de Nizanda, Oaxaca.

A Erasmo Canteros Méndez, señalado como el operador de la máquina principal que arrastraba al convoy al momento del accidente, se le señala como el responsable de acelerar hasta los 65 kilómetros por hora (km/hr) en el tramo de curvas donde descarriló el tren y al que deberían de llegar a una velocidad de 50 kilómetros por hora.

Por estos hechos, la FGR también imputó a Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Interoceánico, por no supervisar la situación administrativa de los maquinistas, ni intervenir luego del descarrilamiento que dejó 14 personas muertas y decenas de heridas.

Detienen a operador y jefe de despachadores del Tren Interoceánico

La FGR judicializó la carpeta de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre pasado y hasta el momento han sido detenidos Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, por lo que queda pendiente de cumplimentar la orden de captura en contra de Erasmo Canteros Méndez.

El martes, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, al presentar un informe sobre el avance de la investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, indicó que la carpeta de investigación se judicializó por los delitos de homicidio y lesiones culposas, sin hacer referencia a las personas imputadas.

Hasta el momento, la principal línea de investigación establece que el exceso de velocidad es la causa principal del descarrilamiento, debido a que la máquina principal era operada con 15 kilómetros por hora por arriba del límite permitido en la zona de curvas donde ocurrió el accidente.

De acuerdo con las investigaciones, se detectó, de acuerdo con los registros de la llamada “caja negra” de la máquina que, en tramos rectos de la vía, se llegaron a alcanzar hasta los 111 kilómetros por hora, cuando el límite en esos puntos de la ruta es de 70 kilómetros por hora.

En la revisión al sistema de frenos y otros sistemas la máquina; así como de la superestructura y subestructura de la ruta del tren, incluidas vías, durmientes, balasto, terraplenes, entre otros, no se encontraron fallas relacionadas con el accidente.

