México suma 13 mil 408 casos de sarampión; van 35 muertes

México acumula 13 mil 408 contagios y 35 muertes por sarampión desde febrero del año pasado, informó la Secretaría de Salud en su último reporte.

De acuerdo con la información oficial, más de la mitad de los casos han ocurrido en lo que va del año, ya que del 1 de enero al 13 de marzo, el número de personas contagiadas ascendió a 6 mil 956.

En tanto, el grupo de edad con el mayor número de contagios fueron los menores de 1 a 4 años. Le siguieron los niños de 5 a 9 años y en tercer sitio las personas de 25 a 29 años.

La dependencia federal añadió que las 32 entidades han notificado casos, los cuales, han estado distribuidos en 433 municipios.

Jalisco, estado con más casos

Al corte del 13 de marzo, Jalisco sigue encabezando la lista de las entidades que actualmente concentran el mayor número, con 4 mil 094 contagios.

En orden descendente se ubicaron:

Chiapas con 605 casos

Chiapas con 605 casos Ciudad de México con 508

Sinaloa con 242

Estado de México con 202

La vacuna contra el sarampión previene complicaciones graves. Canva

Muertes por sarampión en México

Al contabilizar los decesos desde febrero del año pasado a la fecha, la cifra total de personas muertas por sarampión asciende a 35 .

Las 10 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

Chihuahua: 21

Chihuahua: 21 Jalisco:4

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 2

Chiapas : 1

Guerrero: 1

Sinaloa : 1

El sarampión no deja marcas permanentes en la piel. Canva

Mantienen campaña de vacunación

La Secretaría de Salud informó que se han aplicado 30 millones 128 mil 312 vacunas contra el sarampión en todo el país, de enero al 13 de marzo.

Por tanto, como parte de la estrategia nacional, exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita en cualquier unidad médica del sector salud.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079, número en el cual, se brinda orientación gratuita.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La dependencia federal reiteró que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad en todo el país que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no completaron su segunda dosis, y que residen en: Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Puebla, Chihuahua, Aguascalientes, Tabasco y Sonora.

RLO