Choque en autopista Isla–Acayucan deja 4 muertos y 7 heridos

Un accidente ocurrido la mañana de este lunes en la autopista Isla–Acayucan, dejó cuatro personas fallecidas y al menos siete lesionadas, luego de un choque por alcance entre un autobús de pasajeros y un tráiler.

Informes preliminares de autoridades de seguridad carretera indican que el autobús de turismo, con razón social Raling Tours, que se dirigía hacia Coatzacoalcos, chocó por alcance contra un tractocamión rojo, modelo 2019, con placas 42-AP-1X del Servicio Público Federal. Tras el impacto, la unidad de carga quedó proyectada contra la defensa metálica.

El percance generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la circulación en ambos sentidos. En el lugar fallecieron cuatro personas que hasta el momento no han sido identificadas oficialmente.

Choque en la autopista Isla–Acayucan Especial

Identifican a heridos por choque

Las personas que resultaron heridas tras el choque entre el autobús de pasajeros y un tractocamión fueron identificados como:

- Yoselin Xoyo Velazco, de 21 años.

- Fausto Mil Abrajam, de 25 años.

- Antonio Mil Xolio, 1 año 4 meses.

- Liam Gael Mil Xolio, de 3 años.

- Miriam Ramírez Villamil, de 37 años.

- Alexandra Cruz Quemada, de 23 años.

- Cinia López Martínez, 42 años.

Choque en la autopista Isla–Acayucan Especial

Las personas que resultaron heridas tras el accidente carretero fueron trasladadas a hospitales de la región para su atención médica.

Retiran unidades involucradas en accidente

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento y coordinaron las maniobras. Mientras tanto, unidades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y corporaciones de emergencia brindaron atención prehospitalaria y realizaron el retiro de unidades.

Personal ministerial efectuó el levantamiento de los cuerpos y abrió carpeta de investigación para determinar las causas del choque.

El accidente provocó cierre parcial de carriles en ambos sentidos del tramo Isla–Acayucan, lo que generó retrasos para automovilistas y transporte de carga. Las autoridades exhortaron a extremar precauciones y, en caso de requerir información sobre familiares en tránsito, comunicarse al 074 o al 911.

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vjcm