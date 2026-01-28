El lunes arranca reparación del daño a víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir del lunes 2 de febrero, el gobierno de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) comenzará el proceso de reparación del daño a cada afectado por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de diciembre de 2025 y el cual dejó un saldo de 14 personas muertas y varias heridos, de las cuales aún una sigue recibiendo atención médica en el hospital.

Las víctimas o las familias de los fallecidos ya fueron contactados y se les ha citado a partir del lunes para determinar si aceptan el proceso de reparación de daño planteado por la Secretaría de Gobernación y la FGR. La propuesta incluirá una remuneración económica por un monto aún por determinar por parte de la aseguradora y el apoyo del gobierno federal mediante los programas sociales, apoyos económicos, becas, acceso a vivienda y a bolsa de trabajo.

Los montos los determina la Fiscalía General de la República a partir de una revisión de cada uno de los casos y segundo, de lo que históricamente se ha dado en situaciones como estas.

Ellos tienen que aceptarlo, no es algo que se imponga, sino que cada familiar o cada víctima tiene que aceptar esta reparación integral, o en su caso seguir con el proceso”, explicó la titular del Ejecutivo.a

El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, explicó que en las mesas que se implementarán a partir de este lunes, las víctimas o sus familiares, estarán acompañados por un grupo interinstitucional que despejará todas sus dudas y les dará el asesoramiento para determinar si aceptan la reparación integral del daño que les será propuesta.

El funcionario detalló que entre los expertos en estas mesas se contará con un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por la Fiscalía General de la República, del mecanismo alternativo de solución de controversias y de la propia Secretaría de Gobernación, a fin de atender las dudas o planteamiento de las víctimas.

Podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral. Se les hará propuesta de la aseguradora que será una parte integral del planteamiento de solución que se dará a cada una de las víctimas", comentó.

En total fueron citadas las 225 personas, que eran el universo de pasajeros que iban a bordo del tren en el momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el cual fue provocado por el exceso de velocidad por parte del operador ya que en el tramo en el que ocurrió el accidente excedió los 50 kilómetros por hora que era la velocidad máxima permitida, según adelantó la FGR ayer como parte de las investigaciones que realiza.

Los afectados por el descarrilamiento serán atendidos directamente en sus comunidades, por lo que no tendrán que trasladarse hacia la Ciudad de México. Los montos de reparación de daño se informarán en las entrevistas personales con los afectados y con los familiares de los fallecidos y estos dependerán directamente de la afectación causada.

Los montos serán diferenciados para cada una de las personas tomando en cuenta diversas circunstancias (...), dependiendo de la afectación que hayan tenido en sus personas y bienes", explicó Arturo Medina.

Tren Interoceánico volverá a operar hasta tener certificación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario gestiona con una empresa extranjera el análisis y certificación del trazo para plantear las medidas de seguridad que se deben instrumentar para evitar en el futuro otro descarrilamiento.

El servicio de pasajeros se restablecerá hasta que las medidas de seguridad que se recomendarán en la certificación, se concreten en el trazo del tren, insistió Sheinbaum.

Para que inicie, primero el transporte de carga y luego el transporte de pasajeros, el caso de pasajeros se está solicitando una certificación internacional, de tal manera que haya recomendaciones adicionales a la operación del tren, y estas recomendaciones pues sean utilizadas en todo el proceso para poder tener mayores garantías de la no repetición que es uno de los grandes temas de la ley de atención a víctimas”, reiteró la presidenta.

vjcm