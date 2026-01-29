Juez vincula a proceso a asistente de operador y jefe de despachadores del Tren Interoceánico

Un Juez Federal de Control, en Chiapas, vinculó a proceso a Felipe de Jesús Díaz Gómez, asistente de operaciones, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Interoceánico, a quienes se les imputaron los delitos de homicidio y lesiones culposas, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento este transporte.

De acuerdo con los elementos aportados por el Ministerio Público Federal, a los trabajadores se les relacionó con el manejo con exceso de velocidad de la máquina, lo que es la principal línea de investigación del accidente ocurrido el 28 de diciembre del año pasado.

Fuentes del Gabinete de Seguridad indicaron que Díaz Gómez y Mendoza Cerón no solicitaron la ampliación del plazo para resolver su situación, por lo que se les vinculó a proceso y se ordenó la prisión preventiva justificada.

El asistente de operación, Díaz Gómez, fue detenido el lunes 26 de enero pasado, en Palenque, Chiapas; mientras que el jefe de despachadores, Mendoza Cerón, fue capturado al día siguiente, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Ambos trabajadores del Tren Interoceánico permanecen privados de la libertad en el penal federal El Amate, ubicado en Cintalapa.

El maquinista de la locomotora, presuntamente operada con exceso de velocidad, Erasmo Canteros Méndez, permanece en calidad de prófugo, con una orden de aprehensión en su contra.

En las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR) se estableció que la máquina era operada con exceso de velocidad, a 65 kilómetros por hora (km/hr), al llegar a la zona de curvas del kilómetro en el kilómetro Z 230 más 290, de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, en el poblado de Nizanda, Oaxaca.

Díaz Gómez no accionó una válvula de frenado de emergencia al detectar que la máquina iba con exceso de velocidad, y Mendoza Cerón, jefe de despachadores, no supervisó la situación administrativa del maquinista y su asistente, quienes carecían de licencia ferroviaria.

