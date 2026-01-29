Clima en México este 30 de enero de 2026: Frente frío 32 provocará lluvias, “Norte” y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este viernes 30 de enero de 2026, el cual prevé lluvias, “Norte” y nevadas por el frente frío 32.

El frente frío 32 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz.

La masa de aire ártico que impulsará a este sistema, originará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país, así como evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en zonas costeras.

Asimismo, se prevén condiciones para nevadas o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 30 de enero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 30 de enero de 2026 cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con posibles lluvias aisladas en el Edomex y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

La temperatura mínima en la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS