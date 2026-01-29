Avala Monreal debate de policía armada

La Cámara de Diputados abrió la puerta a la iniciativa del gobierno de Chiapas para permitir la compra de armamento de alto poder que pueda ser utilizado por las policías locales.

“Es buena para mí”, afirmó el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien se dijo a favor de emprender en el Congreso el debate sobre la necesidad de que los cuerpos de seguridad en estados y municipios cuenten con el adiestramiento y el instrumental para afrontar al crimen organizado.

“Tiene razón el gobernador Ramírez, porque no se puede enfrentar a los cárteles del crimen organizado o a los presuntos delincuentes o delincuentes con armas de calibre menor al que traen las bandas del crimen organizado”, argumentó.

Reseñó que, “durante décadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno federal, no ha permitido que las policías estatales y municipales hagan uso de esos artefactos armados, de esos instrumentos para garantizar la paz y la tranquilidad de los pueblos. Y creo que están rebasados con el armamento que tiene la delincuencia organizada”.

El jefe de morena en San Lázaro calificó la propuesta como “un buen tema”, y dijo que estarán pendientes al envío de la iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez, quien busca una modificación en el sistema de seguridad y, por lo tanto, en las leyes de la Defensa Nacional que regulan la expedición de licencias, portación y control de armas.

“Lo que el Congreso de la Unión pueda legislar no sólo será para Chiapas, sino será para todo el territorio nacional”, comentó el líder parlamentario.

“Creo que ha llegado el momento de analizarlo con toda seriedad. En el pasado no se autorizó nunca, porque creían, o creen, que el autorizar el uso de armas de alto poder -sin tener la capacitación profesional de los policías municipales-, pudiera generar mayor violencia. Pero yo creo que, en las policías estatales, sí hay capacidad de adiestramiento, de formación policiaca y también de capacitación en el uso de estas armas, porque no pueden enfrentar al crimen organizado cuando trae una Barrett .40, con una pistola .22”, argumentó el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

Recordó el parlamentario que la actual legislación establece que las pistolas o armas exclusivas del Ejército no pueden ser utilizadas por ninguna corporación policial.

“Tendría que modificarse la Ley de Armas y Explosivos, la Ley de la Seguridad, la Ley del Sistema de Seguridad y los códigos para poderla armonizar con esta propuesta del gobernador Eduardo Ramírez”, explicó Monreal.

El líder de la mayoría en la Cámara Baja consideró que la propuesta debe analizarse y debatirse, toda vez que se trata de una entidad y de un titular del ejecutivo que “ha estado ejerciendo, desde mi punto de vista, con mucha eficacia y con mucha honestidad. Y en esta eficacia también se inscribe esta propuesta”.