Lo que para muchos parecía un montaje digital o una creación con inteligencia artificial terminó siendo una escena real que dejó atónitos a miles de regiomontanos. Un caballo negro fue captado desplazándose a gran velocidad por la Avenida Lincoln, en Monterrey, como si se tratara de un vehículo más en medio del tráfico urbano.

El video, difundido en cuestión de minutos en redes sociales, muestra al animal recorriendo los carriles de la transitada vialidad con sorprendente naturalidad. En las imágenes se observa al equino pasando junto a una estación de la Ecovía, desafiando el flujo vehicular de una de las zonas más concurridas de la capital de Nuevo León.

La escena generó una ola de comentarios entre los internautas, divididos entre la preocupación por la integridad del animal y las bromas sobre los “caballos de fuerza” que circulan en Monterrey. La rapidez con la que las imágenes se viralizaron provocó incluso debates sobre si se trataba de un video real o una recreación digital.

Miles de usuarios compartieron el material, convirtiéndolo en tendencia y alimentando la discusión sobre la seguridad tanto del caballo como de los conductores que transitaban por la avenida en ese momento.

Identidad de ‘Stormi’

El misterio detrás del protagonista de cuatro patas se resolvió poco después. A través de redes sociales, una usuaria identificada como Alo Rodríguez confirmó ser la propietaria del animal y reveló que se llama Stormi. En su publicación explicó que el caballo se escapó en un descuido y emprendió la carrera por la avenida.

“Stormi era el que iba en friega por todo Lincoln, se nos escapó”, escribió la dueña, aclarando la situación que mantenía en vilo a la comunidad digital.

De un proyecto musical a las calles

La historia dio un giro inesperado cuando el cantante Javier López Primero compartió que el caballo había sido utilizado en la producción de un proyecto visual. El artista publicó una fotografía junto al equino poco antes del incidente y explicó que, tras un susto, el animal se soltó y comenzó su travesía por la ciudad.

Lo que inició como una sesión de fotos o grabación musical terminó convirtiéndose en una persecución urbana que, afortunadamente, no derivó en accidentes.