MC impulsa jornada laboral de 40 horas y reforma a la Fiscalía en su agenda legislativa

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó la solidaridad del partido con los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, y dijo que esta fuerza política tiene un compromiso con la pacificación de México.

Como fuerza política, además de la solidaridad, como compañeros, como organización, nos corresponde situar este lamentable evento en el contexto de la descomposición del Estado mexicano, de la crisis de impunidad e inseguridad, y reforzar nuestro compromiso con una estrategia nacional de pacificación"

Ante el inicio del segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, se definieron las prioridades legislativas de MC: avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas con dos días de descanso, impulsar una reforma a la Fiscalía General de la República y el voto universal y obligatorio.

El coordinador en el Senado de la República, Clemente Castañeda, comentó que ante la ingeniería implementada por el oficialismo para debilitar los contrapesos constitucionales y la militarización de la vida pública, Movimiento Ciudadano debe construir una agenda legislativa que defienda las autonomías, la institucionalidad y la pluralidad del país.