Mara Lezama dirige clausura de capacitación especializada en seguridad rumbo al Mundial 2026

En el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dirigió la clausura de la capacitación especializada en identificación de componentes no convencionales (QRBNE), realizada en el complejo C5 de Cancún.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que su gobierno trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, y las Fuerzas Armadas, para fortalecer la seguridad en la entidad.

Mara Lezama destacó la relevancia estratégica de Cancún, al señalar que su aeropuerto internacional será el principal punto de entrada al país durante el Mundial, al contar con conectividad diaria hacia las 16 ciudades sede de los partidos.

El curso tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para la detección y atención de amenazas Químicas, Radiológicas, Biológicas, Nucleares y Explosivas, con el fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad antes, durante y después del evento deportivo.

La capacitación estuvo dirigida a personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, así como a elementos de corporaciones de entidades que serán sede del Mundial 2026, entre ellas Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Morelos y Ciudad de México.