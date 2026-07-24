Tras muerte de Dafne, Senado revisará regulación de escuelas militarizadas

Ante el asesinato de la niña Dafne Zapata Quintos, el Senado revisará la regulación y funcionamiento de las llamadas “escuelas militarizadas” privadas, que operan al amparo de un decreto de hace ochenta años y que pone en riesgo la vida e integridad de las infancias.

Así lo anticipó la senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, al informar que se revisará el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar.

La senadora secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos calificó de anacrónico el ordenamiento de 1943, según el cual se puede impartir instrucción académica de corte militar desde los niveles primaria hasta técnica profesional. Asimismo, la reglamentación vigente permite clases de tiro para infantes desde nivel secundaria y el uso de grados similares a los de las fuerzas armadas, que permiten a ciertos alumnos ejercer autoridad y sometimiento sobre otros.

“La tragedia ocurrida con Dafne, de quien se investiga asfixia bajo el agua, nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las 'novatadas', que terminaron en la muerte de una niña de 13 años”, indicó Chavira de la Rosa.

La senadora de Morena por la Ciudad de México dijo que se debe investigar a las autoridades del plantel y hacer justicia. Chavira de la Rosa recordó que no es el primer caso de una menor que fallece en este tipo de instalaciones, pues en 2025 se conoció el caso de Erick Leonardo Terán Torbellín, de tan solo 13 años, y cuya familia denunció que murió en circunstancias de tortura y maltrato físico a cargo de una docena de estudiantes.

Sus compañeros lo habrían golpeado hasta provocar estallamiento de vísceras, durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin, en Morelos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó entonces que la academia militarizada operaba con el acuerdo de incorporación de mayo del 2022 SECR-09220030. Un mes después de su clausura por estar bajo investigación, el plantel reabrió clases en línea, pese a enfrentar otras ocho denuncias por maltrato.

La legisladora exigió que cese este tipo de irregularidades y se legisle un nuevo marco legal, además de precisar facultades claras para regular esos planteles por parte de la SEP, pues el reglamento de 1943 deja esa responsabilidad en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mencionó que, de acuerdo con especialistas, no son casos aislados, pues en dichos planteles privados de corte militar se enseña con un enfoque jerárquico que impone disciplina mediante la violencia y el sometimiento, a diferencia de los planteles oficiales del Ejército o la Marina, que cuentan con áreas de derechos humanos auditadas por la CNDH.

“Exigimos que haya justicia para Dafné y las demás niñas, niños y adolescentes abusados en este tipo de escuelas privadas de corte militar. Que se cancelen los cursos de verano en este periodo vacacional, porque el mismo reglamento vigente no los contempla, y que se aplique estrictamente la Ley General de Educación”, concluyó Guadalupe Chavira.