Tensión y división en Temoac durante el funeral del alcalde Valentín Lavín Romero

Las honras fúnebres del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, mantuvieron en alerta a la región oriente del estado de Morelos.

El sepelio estuvo marcado por un fuerte hermetismo y la división social del municipio, luego de que únicamente se permitiera la entrada a habitantes del poblado de Huazulco, lugar de origen del edil y zona identificada como bastión operativo de la célula criminal conocida como "Los Aparicio".

Ante el ambiente de zozobra, los establecimientos comerciales de las comunidades aledañas cerraron sus puertas, mientras la población en general optó por mantenerse al margen de los homenajes luctuosos.

Confirmación de investigaciones por nexos delictivos

La tirantez en el municipio se agudizó tras las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien confirmó públicamente que el alcalde Lavín Romero se encontraba bajo investigación oficial por sus presuntos vínculos con la estructura delictiva de "Los Aparicio".

Durante los mensajes pronunciados durante su despedida, allegados y familiares recordaron que antes de incursionar en la política local, Lavín Romero se desempeñaba como chofer, y destacaron que se encontraba a pocos días de cumplir años este próximo 7 de agosto.

El funeral del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, generó tensión en Morelos. Especial

Homenaje con música de banda

Entre arreglos florales y bajo un cerco comunitario, la ceremonia luctuosa dio inicio al ritmo de música de banda. Las notas del tema "El Muchacho Alegre" abrieron el cortejo en el poblado de Huazulco, en medio de un clima de vigilancia e incertidumbre sobre la situación de seguridad en la demarcación.