Caso Dafne Zapata: Dictan prisión preventiva a Danna 'N' por feminicidio en Tamaulipas

Danna Yanina 'N', de 18 años y hasta ahora la única detenida por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La menor de 13 años perdió la vida bajo circunstancias de violencia al interior de un campamento de la academia militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Tras una maratónica primera audiencia que se prolongó por más de 13 horas, la jueza de control formuló la imputación formal contra la joven y ordenó su traslado al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira.

Por su parte, la defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término constitucional. Será en una segunda diligencia, programada para este sábado a las 9:30 horas en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, donde se definirá si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.

Acusaciones contra la instructora "Estrellita"

El caso ha dado un giro tras las declaraciones de la defensa de Danna Yanina 'N'. Según los hechos expuestos en la audiencia inicial, la joven de 18 años acudió voluntariamente a la Fiscalía de Tamaulipas para presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad, momento en el que se le ejecutó la orden de aprehensión.

Los puntos clave de la defensa señalan que:

Danna habría sido retenida en contra de su voluntad por la encargada del área femenil, conocida como “Estrellita” , desde el jueves 16 de julio (día en que ocurrió la muerte de Dafne).

Fue liberada y entregada a sus padres hasta la noche del domingo 19 de julio.

La madre de la víctima también ha señalado a "Estrellita" como una de las principales responsables de la muerte de la menor.

Tras escuchar esta exposición, la jueza de control instruyó a la Fiscalía del Estado a abrir una carpeta de investigación paralela por los delitos de los que Danna asegura haber sido víctima durante su estancia en el campamento.

Avanza la investigación por la muerte de Dafne

El caso ha conmocionado al estado de Tamaulipas debido a la brutalidad de los hechos. De acuerdo con la autopsia oficial, la menor de 13 años —quien tenía apenas cuatro días de haber ingresado a la academia— murió por asfixia y su cuerpo presentaba huellas de tortura y diversas lesiones.

El titular de la Fiscalía de Tamaulipas, Jesús Govea Orozco , aseguró que las indagatorias no se arrestaron en esta primera captura. Actualmente, se investiga a los propietarios del campamento militarizado y a otros miembros del personal, por lo que las autoridades anticipan que habrá más detenciones en los próximos días para hacer justicia por Dafne.