México está dispuesto a revisar reglas de origen del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México está dispuesto a revisar las reglas de origen del T-MEC, siempre y cuando las modificaciones reconozcan de manera equitativa la producción realizada en el país y no sea beneficiado únicamente la manufactura de Estados Unidos.

Al realizar su conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, la presidenta reveló que esto fue uno de los temas centrales que se comentaron en la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Ellos están pidiendo más reglas de origen. Nosotros dijimos sí, pero que se tome en cuenta México, no solamente lo que se fabrica en Estados Unidos”, puntualizó.

La mandataria federal explicó que la industria automotriz es uno de los ejes centrales de las negociaciones, debido a que la producción de vehículos y autopartes está integrada entre México, Estados Unidos y Canadá.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México plantea elevar las reglas de origen de 70 al 90 por ciento, siempre que el cálculo conserve un carácter regional y permita descontar también el contenido mexicano.

Momento de la reunión de alto nivel entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la delegación de EU, encabezada por Jamieson Greer y el embajador Ronald Johnson. Especial

Lo que nosotros estamos buscando es que esas reglas de origen, aunque aumenten del 70 al 90por ciento, sean regionales; o sea, que no solamente se descuente lo fabricado en Estados Unidos, sino lo que se fabrica en México”, indicó.

La titular del Ejecutivo aseguró que Estados Unidos determinó mantener el T-MEC por 10 años, con revisiones anuales. Reiteró que el gobierno de México busca que el acuerdo tenga una prórroga mayor. Además, se pretende que lo negociado este año permita limitar las revisiones posteriores a la verificación de los compromisos estipulados.

Estamos buscando nosotros llegar a un acuerdo para que el tratado pueda ser incluso más de 10 años o que, por lo menos, el acuerdo al que lleguemos este año, pues ya la revisión anual solamente sea sobre el cumplimiento”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “México se queda como estaba, no hay nuevo arancel de Estados Unidos”, ello sobre el arancel del 10 por ciento anunciado este jueves por Estados Unidos para productos relacionados con trabajo forzoso.

Claudia Sheinbaum detalló que las exportaciones amparadas por el T-MEC conservarán una tasa cero, salvo sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, mientras que las mercancías fuera del tratado seguirán pagando 10 por ciento.