“Danna Yanina no es inocente, ama la tortura, por algo la apodan ‘La Loca’: Madre de Dafne

Alejandra Quintos, madre de Dafne, la menor que murió en una academia particular de corte militar en el municipio de Madero, Tamaulipas, fijó su postura luego de enterarse de la detención de Dana Yanina “N”. Lejos de considerarla una víctima, la señora dejó claro que la mujer ya era mayor de edad cuando ocurrieron los hechos y debe asumir las consecuencias.

A través de sus redes sociales, la madre de familia expresó: “No es inocente Yanina, que no se pase de lista. Ella era mayor de 18 años y no estudiaba ahí, solo le daban asilo y ella veía y participaba por voluntad propia, ahí en la academia militarizada ‘Doentiz’”.

En el mismo mensaje, agregó: “A poco si ve a una niña muerta o torturada no va a salir corriendo. Ella ya no pertenecía al Instituto, estaba ahí por gusto y amor a la tortura y violencia, por lo cual los niños la apodaban ‘la loca’”.

Quintos subrayó que, al tratarse de una adulta, Dana Yanina era independiente y pudo salir de la escuela para hacer una vida propia. Afirmó que maltratar a los demás “era su pasatiempo” y solicitó que se le aplique todo el peso de la ley.

Horas más tarde, publicó otro mensaje en su cuenta de Facebook en el que aseguró que aún hay más responsables: “Son cinco personas implicadas, cinco personas adultas que estaban adentro, al lado del cuerpo de una niña; son cinco y no voy a decir nombres, pero son cinco y nada más han detenido a una”.

Si bien celebró la captura de Dana Yanina, la madre de Dafne señaló que a la Fiscalía Estatal todavía le falta actuar con mayor contundencia.

Este jueves a las 13:00 horas, Yanina fue llevada al Centro Integral de Justicia de Altamira, donde se desarrolla el proceso.

De acuerdo con información de personas allegadas al caso, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

La fuente también señaló que la autopsia reveló lesiones severas en el cuerpo de Dafne, las cuales no fueron provocadas en un solo día, sino que responden a una agresión reiterada.

Catalogó esta práctica como “el potraje”, un ritual en el que estudiantes de distintas escuelas con disciplina militar reciben a los novatos y, durante varios días, los someten a golpes y torturas.

Afirma haber revisado declaraciones

Por Joseph Na’a

Durante la transmisión, Quintos aseguró haber tenido acceso a las declaraciones rendidas por otros menores que asistieron al campamento de verano, las cuales, afirmó, describen presuntos actos de violencia desde el inicio de las actividades.

Yo ya leí las declaraciones de los niños que presentaron ante la Fiscalía. Apenas ayer iba a dormir un poco, pero desde el día uno la torturaron”.

Entre lágrimas, recordó los últimos días de vida de su hija y aseguró que la adolescente habría permanecido varios días sometida a presuntos malos tratos antes de fallecer.

La niña resistió cuatro días torturada, fracturada, sin comida, vomitada, orinada, humillada. Ni a un preso lo tratan como a mi hija la trataron”.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a la versión expresada públicamente por la madre de la víctima y forman parte de las exigencias que ha planteado para que sean esclarecidas por las autoridades durante la investigación.