Veracruz sustituye insecticida certificado contra dengue por fórmula “casera”

En medio de una alerta por el incremento de casos de enfermedades de transmisión por moscos en Veracruz, la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) adjudicó de manera directa la compra de un insecticida formulado para uso doméstico, carente del aval técnico federal necesario para combatir al mosquito transmisor del dengue.

La adquisición del producto, denunciada formalmente ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia, compromete las acciones de contención del vector Aedes aegypti y pone en riesgo sanitario a la población de las 11 jurisdicciones del estado.

De acuerdo con el expediente presentado el pasado 20 de julio por la empresa especialista Proserquín, la autoridad estatal emitió originalmente la invitación ICTP-103000000-012-2026 para adquirir el adulticida residual alfa-cipermetrina al 5.83 por ciento con registro para Salud Pública.

Sin embargo, tras declarar desierto el proceso el pasado 2 de junio, por rebasar el techo presupuestal, los funcionarios del área de compras habrían otorgado el contrato por adjudicación directa a un producto con registro doméstico (RSCO-DOM-INAC-107-308-064-06).

Foto: Margarito Pérez | Cuartoscuro

A diferencia del insumo normativo, la fórmula casera no cuenta con las evaluaciones de eficacia biológica realizada por las 24 unidades de bioensayo del país, ni con la validación técnica del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

En consecuencia, el químico no figura en la Lista de Productos Recomendados 2026 emitida por las autoridades sanitarias federales para el control institucional de vectores, es decir, organismos que transmiten enfermedades.

Expertos y denunciantes advierten que la aplicación de concentraciones no aptas para uso epidemiológico impide detener la reproducción y dispersión del mosquito, lo que se traduce en una falta de efectividad real en el campo frente a la proliferación de contagios.

Exigen investigación e inhabilitación

Además de las inconsistencias técnicas y de salud pública, la denuncia interpuesta ante el encargado del OIC, Aldo Abisai Brito Méndez, señala graves faltas a la transparencia, ya que el procedimiento de asignación directa fue omitido del portal institucional de adquisiciones del Estado, violando el artículo 50 de la Ley de Transparencia local.

Foto: Carlos Canabal | Cuartoscuro

En el escrito de protesta se solicita frenar de inmediato la liberación y distribución de dicho plaguicida en los municipios veracruzanos, al tiempo que se demanda iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos de las áreas de administración y salud pública involucrados, así como la inhabilitación del proveedor adjudicado por quebranto al erario y presunta violación a la norma NOM-032-SSA2-2014.

Van dos defunciones este 2026

Veracruz atraviesa una temporada de alta circulación de dengue en 2026, con entre 454 y 532 casos confirmados, según los distintos cortes epidemiológicos federales disponibles. El informe más reciente, del 24 de julio, coloca al estado en segundo lugar nacional, con 532 contagios y dos defunciones, solo por debajo de Sonora.

Esta tendencia se acompaña de un dato que alerta al personal sanitario, pues Veracruz encabeza el país en casos probables, con cuatro mil 300 registros, lo que anticipa un posible incremento en las próximas semanas si las condiciones climáticas continúan favoreciendo la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Foto: Damián Sánchez | Cuartoscuro

Los municipios con mayor incidencia son Poza Rica, que concentra 103 casos confirmados, seguido de Las Choapas con 25, además de Castillo de Teayo y Acula, donde se reportan cuadros graves y tasas de alarma superiores al promedio estatal.

En el corte del 6 de julio, otro informe federal registró 454 casos confirmados y dos muertes, reafirmando a Veracruz como segundo lugar nacional y mostrando que la transmisión se mantiene activa tanto en el norte como en el sur del estado.