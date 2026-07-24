Gabinete de Seguridad consigue detener a 26 personas en 13 estados

En distintas acciones coordinadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, se logró la detención de al menos 26 personas, entre ellas objetivos prioritarios y presuntos integrantes de grupos delictivos, además del aseguramiento de armas, drogas, vehículos y equipo tecnológico en distintas entidades del país.

Los operativos se desarrollaron el 23 de julio en Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía estatal cumplimentó una orden de cateo en un inmueble, donde fueron detenidas dos personas. Durante la intervención se aseguraron seis armas largas, ocho armas cortas, cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos, un portafusil y un vehículo.

En la Ciudad de México, las autoridades realizaron tres cateos que permitieron el decomiso de más de dos toneladas de marihuana. En la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía capitalina localizaron 270 kilogramos de la droga.

Marihuana decomisada en CDMX Especial

En la colonia Siete de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero, integrantes de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguraron otros 500 kilogramos.

En una tercera intervención realizada en la misma demarcación, personal de la Guardia Nacional, Marina, SSC y Fiscalía capitalina decomisó una tonelada y media de marihuana.

En San Francisco del Rincón, Guanajuato, fuerzas federales y estatales catearon dos inmuebles y detuvieron a 10 personas. En los predios fueron localizadas dos armas largas, dosis de marihuana y una instalación equipada para la minería de criptomonedas.

El inventario incluyó 728 equipos especializados, ocho transformadores de energía, ocho paneles eléctricos, 54 switches, 18 tableros de alimentación eléctrica, tres routers, un punto de acceso, un módem, una computadora portátil y 10 teléfonos celulares. También se aseguraron dos vehículos y dos motocicletas.

En Bahía de Banderas, Nayarit, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a una persona considerada objetivo prioritario por las autoridades de Nuevo León. En el operativo fueron decomisados cargadores, cartuchos y diversos documentos.

Foto: Especial

En el municipio de Juárez, Nuevo León, personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y corporaciones estatales y municipales capturó a cinco personas que tenían en su poder distintas dosis de droga.

En Culiacán, Sinaloa, militares detuvieron a dos personas, una de ellas menor de edad, y aseguraron seis armas largas, 12 cargadores y 300 cartuchos.

Uno de los mayores decomisos de armamento se registró en San Luis Río Colorado, Sonora. Durante el cateo de un inmueble, integrantes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, FGR y Policía estatal localizaron cuatro ametralladoras, 77 armas largas, cargadores, 200 mil cartuchos y un vehículo.

En Nogales, elementos del Ejército, SSPC, Fiscalía estatal y Policía Municipal detuvieron a un hombre que presuntamente transportaba mil 17 pastillas de fentanilo.

Sobre la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, a la altura de San Fernando, Tamaulipas, agentes de la FGR y de la SSPC capturaron a un hombre. En la revisión le aseguraron nueve armas cortas, nueve cargadores, 10 cartuchos, un equipo de comunicación y un vehículo.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la FGR Foto: Especial

En Alvarado, Veracruz, integrantes de corporaciones federales y estatales detuvieron a cuatro personas en la colonia Las Aneas. De acuerdo con el reporte oficial, una de ellas sería líder de una célula delictiva. Las autoridades decomisaron una granada, dos armas cortas y una camioneta.

En Valladolid, Yucatán, personal de Marina, SSPC y FGR capturó a un hombre identificado como objetivo prioritario y presunto dirigente de una organización criminal vinculada con el tráfico de drogas y la extorsión en Baja California.

Como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó cinco tomas clandestinas. Tres fueron ubicadas en Jalisco y dos en Hidalgo.