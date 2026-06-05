Tragedia en zona exclusiva de Cancún: mueren dos por derrumbe en Residencial Aqua (VIDEO)

La cifra de víctimas mortales por el derrumbe de la estructura del acceso principal de Residencial Aqua, una zona exclusiva al sur de Cancún, aumentó a dos luego de que brigadistas localizaran un segundo cuerpo entre los escombros durante las labores de búsqueda y rescate realizadas la tarde-noche de este viernes.

De manera extraoficial, autoridades confirmaron que elementos del equipo de Rescate Urbano de Bomberos y personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Benito Juárez hallaron el segundo cuerpo debajo de la estructura colapsada, por lo que los trabajos en la zona continuaban, mientras la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 2:20 de la tarde en el acceso principal del residencial ubicado sobre la avenida Huayacán, cuando se realizaban trabajos de colado de concreto en la caseta de seguridad. El incidente provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia, rescate y seguridad.

Reproducir La cifra de víctimas mortales se elevó a dos personas.

En un primer momento se confirmó la muerte de un trabajador y seis personas más resultaron lesionadas, por lo que fueron activados los protocolos de rescate para descartar que hubiera más víctimas atrapadas. Fue durante estas maniobras, cerca de las 7:30 de la noche, cuando se reportó el hallazgo del segundo fallecido.

Una de las víctimas fue identificada como Mauricio, quien se desempeñaba como elemento de seguridad privada. La identidad de la segunda persona fallecida no había sido confirmada oficialmente. Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias correspondientes.

Habían advertido de obras irregulares

En redes sociales, algunos residentes del complejo habitacional señalaron que la estructura de la caseta presentaba presuntas deficiencias constructivas y fallas visibles desde tiempo atrás.

Según estas versiones, los reportes habrían sido realizados con anterioridad sin que se efectuaran reparaciones de fondo.

Incluso señalan a un empresario extranjero, identificado como Amir “N”, como responsable de las obras y la negligencia.

Según los vecinos, ya habían reclamado la calidad de la obra e incluso existe evidencia de que uno de ellos lo increpó luego de que éste les solicitara un millón 300 mil pesos adicional al presupuesto que se había proyectado, que era de cuatro millones de pesos.

Tras el accidente, un grupo de vecinos acudió a la calle Granada del mismo residencial en donde habita el sujeto, pero éste ya había abandonado el lugar.

Hasta el momento, ninguna dependencia ha informado sobre posibles sanciones o responsabilidades derivadas del colapso. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existió negligencia durante la construcción o los trabajos realizados en la estructura.