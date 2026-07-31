Tras pifia en examen, Patricia Dávila deja la secretaría general de la UNAM

Patricia Dolores Dávila Aranda renunció a la Secretaría General de la UNAM, cargo que ocupó desde el 21 de noviembre de 2023 y cuya salida se da luego de los resultados atípicos en el examen de admisión a licenciatura de la institución.

La dimisión fue presentada directamente ante el rector Leonardo Lomelí Vanegas, informó la UNAM en un comunicado

Al hacer oficial la salida de la funcionaria esta tarde, Lomelí Vanegas expresó su agradecimiento por el trabajo realizado durante su gestión, destacando su labor en el fortalecimiento y atención de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como su contribución en el diseño e implementación de las reformas académicas y administrativas de la actual rectoría.

Tras aceptar la renuncia, el rector designó a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, nombró a Javier de la Fuente Hernández como secretario General. Especial

De la Fuente cuenta con una amplia trayectoria dentro de la UNAM.

Es profesor de Carrera Titular "C" de Tiempo Completo, cirujano dentista por la Facultad de Odontología, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

Fue director de la Facultad de Odontología por dos periodos, de 2004 a 2010. Estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, responsabilidad desde la cual impulsó la aprobación del proyecto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, en Guanajuato, de la cual fue fundador y primer director.

En 2017 se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y en 2018 como coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Javier de la Fuente también fue integrante de la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios hasta 2025.