Golpe a huachicoleros en Hidalgo: decomisan 80 mil litros de combustible

Autoridades estatales y federales aseguraron aproximadamente 80 mil litros de combustible de presunta procedencia ilícita durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Zacamulpa, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, donde también fueron localizados 11 autotanques, un tractocamión y diversos vehículos, varios de ellos con reporte de robo.

El operativo fue ejecutado mediante una orden de cateo con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

De acuerdo con la información oficial, en el predio se encontraron cuatro cisternas con capacidad aproximada de 10 mil litros cada una, 14 contenedores de distintas capacidades y alrededor de 110 metros de manguera de alta presión, equipo presuntamente utilizado para el almacenamiento y traslado del combustible.

Además, fueron aseguradas siete camionetas, cuatro motocicletas, un automóvil tipo sedán y un tractocamión con dos dolly. Las autoridades informaron que al menos seis de las unidades contaban con reporte de robo vigente.

Durante la diligencia también se aseguraron 487 dosis de hierba con características de marihuana y 27 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen del combustible y la posible operación de actividades relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos en esa región del estado.