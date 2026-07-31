Despliegan operativos de ayuda humanitaria y censo de daños en Mocorito, tras intensas lluvias

Un operativo integral de auxilio a la población fue puesto en marcha en Mocorito, Sinaloa, tras las afectaciones provocadas por las lluvias severas registradas en la región centro-norte del estado.

Ante la emergencia, el gobierno estatal, movilizó ayuda humanitaria para los afectados. Hizo entrega de 600 despensas, 25 mil litros de agua purificada, 350 colchonetas, 100 colchones, 100 catres, 100 abanicos, 100 kits de aseo personal y 100 de limpieza, además de 100 equipos de estufa con tanque de gas, destinados a reponer los bienes de los hogares que resultaron siniestrados.

La gobernadora Yeraldine Bonilla encabezó la supervisión del rescate e inspeccionó los daños en los poblados de El Progreso, Palmar de los Leal y Rosamorada, acompañada por el alcalde, Enrique Parra Melecio, y el General de la Novena Zona Militar, Julio César Islas Sánchez.

Durante el recorrido por las viviendas inundadas, las autoridades notificaron la ejecución inmediata de un censo para cuantificar la pérdida de enseres domésticos y evaluar las afectaciones estructurales tanto en casas como en tramos carreteros.

"Estamos aquí en El Progreso, vamos a ir a otras comunidades de Mocorito para brindarles apoyos a las personas, al igual hacer un diagnóstico de cómo están las casas y las carreteras. El día de hoy traemos despensas, estufas, cobijas, colchones, catres, abanicos para las personas y también para hacer un levantamiento de otras necesidades", declaró la mandataria estatal durante la atención directa a los damnificados.

El plan de auxilio médico desplegó brigadas de salud que distribuyeron kits con medicamentos, material de curación, antibióticos, antiparasitarios y más de 600 sobres de Vida Suero Oral.

Para prevenir riesgos epidemiológicos, el personal sanitario inició la aplicación de abate y realizó labores de concientización sobre el mosquito transmisor del dengue, previo a la fumigación masiva de la zona.

Las acciones asistenciales y los censos oficiales se extendieron simultáneamente hacia las localidades de Tepantita, Los Ángeles, Estancia, Boca de Arroyo y Guasimal, así como a municipios vecinos de las zonas centro-norte y sur de la entidad.