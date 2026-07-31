Mijes distingue puentes del río Santa Catarina como monumento a la corrupción

Los puentes del río Santa Catarina se convirtieron en el nuevo “Monumento a la Corrupción” de Andrés Mijes, quien la tarde de este viernes cuestionó el proyecto que ha sido duramente señalado por su costo y su mala planeación.

Desde uno de los puentes que ha sido expuesto por su mala ejecución, Mijes dijo que busca visibilizar que este proyecto no representa la mejor alternativa para atender las necesidades de movilidad de Nuevo León.

Tras colocar el distintivo de león color naranja, Mijes sostuvo que esta obra es el ejemplo más claro de una forma irresponsable de gobernar, al haberse licitado a costo alzado y sin contar con un proyecto ejecutivo, una práctica que calificó como propia de gobiernos perezosos, improvisados y sin capacidad para planear.

“Licitar una obra a costo alzado y sin proyecto ejecutivo es la salida de los perezosos, de los improvisados y de los que no saben gobernar. Ellos no quieren hacer el trabajo de pensar, calcular y planear.

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”Es la forma de gobernar del niño mimado: primero el capricho y que la cuenta del fracaso la pague otro”, expresó Mijes.

Como ejemplo, Mijes explicó que con los mil millones de pesos que fueron destinados a esta obra se pudieron adquirir 281 camiones para atender a cientos de miles de ciudadanos, dando una solución real a la movilidad.

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Asimismo, sostuvo que quien no cuida el dinero público demuestra que nunca entendió el esfuerzo que realizan las familias para ganarlo y que cada peso desperdiciado en obras mal planeadas representa una oportunidad perdida para invertir en las verdaderas prioridades de Nuevo León.

Por ello, aseguró que el Modo Claudista y el Modo Transformación representan una forma distinta de gobernar, basada en primero planear, después construir y siempre cumplir, con capacidad, honestidad y respeto por cada peso que aportan los ciudadanos para hacer realidad el Mejor Nuevo León de la Historia.

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Con este nuevo “Monumento a la Corrupción e Ineficiencia”, Mijes dio continuidad a una serie de acciones para evidenciar proyectos públicos que reflejan desperdicio de recursos, falta de transparencia y ausencia de planeación, reiterando que Nuevo León merece gobiernos que administren con responsabilidad.