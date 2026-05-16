Detienen en Cancún a líder de Hell Angels; tenía ficha roja de la Interpol

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) cumplimentaron en Cancún, Quintana Roo, una orden de aprehensión contra Denis Ivziku, del grupo delictivo transnacional Hell Angels Motorcycle Club, uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional y líder de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y extorsión transnacional.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), infantes de marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), tuvieron conocimiento de que el municipio de Benito Juárez era la principal zona de movilidad de un hombre identificado como operador logístico de un grupo delictivo que operaba bajo la fachada de un club de motociclistas.

Dicho sujeto es buscado por autoridades canadienses por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego, además de contar con una ficha roja emitida por la Interpol.

Con esta información se desplegó un operativo coordinado mediante el cual elementos de seguridad cumplimentaron la orden de aprehensión contra Denis “N”. Al detenido le fueron leídos sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y los procedimientos de extradición conducentes.

El grupo criminal

El Hells Angels Motorcycle Club es un club de motociclistas que se presenta públicamente como una organización de convivencia entre motociclistas, pero ha sido descrito en informes del gobierno de Estados Unidos como una organización criminal.

Un documento del Departamento de la Biblioteca Virtual de la Oficina de Justicia Penal los involucran en asesinatos, la fabricación y distribución de metanfetamina, la distribución de cocaína, heroína y mariguana, la compra y venta de armas de fuego y otras actividades delictivas.

Las investigaciones se basan en operaciones encubiertas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Una de ellas fue una infiltración de 21 meses en la organización, iniciada después de un enfrentamiento entre los Hells Angels y los Mongols en Nevada, en 2002.