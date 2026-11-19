El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas) emplazó a huelga a partir del próximo 1 de diciembre, debido a la falta de recursos para concluir los compromisos financieros de fin de año.

De acuerdo al sindicato, la universidad requiere más de mil millones de pesos para el pago de quincenas y prestaciones a sus trabajadores activos y jubilados, lo que todavía no está garantizado.

“Se requiere para el cierre de año, 840 millones para aguinaldos y 270 millones por cada quincena. Sin ese recurso, no hay manera de sostener la Universidad y pagar a los sindicalizados”, afirmó el Suntuas.

Ese recurso incluye la segunda quincena de noviembre y las dos de diciembre. De no ver reflejado a tiempo su próximo pago, los trabajadores universitarios se irían a huelga.

“Lo hacemos porque consideramos que es la única manera de visibilizar nuestra problemática y que las autoridades del Gobierno Federal volteen a ver la urgente necesidad que tenemos como sindicato y como institución educativa”, señalaron.

A través de un comunicado, el Suntuas invitó a sus agremiados a dar “batalla” en esta exigencia, hasta garantizar que las autoridades dispersen oportunamente los recursos para esta institución.

Los últimos meses, Gobierno del Estado adelantó recursos a la UAS para que lograran pagar las quincenas a sus trabajadores; 146 millones a finales de octubre, y 300 millones de pesos para la primera quincena de noviembre.

El año anterior, la Universidad Autónoma de Sinaloa también incumplió con el pago oportuno de aguinaldo a sus más de 20 mil trabajadores activos y jubilados, y a principios de este año, no pudo pagar a tiempo la primera y segunda quincena de enero.