Un joven originario de Durango, quien se encontraba desaparecido, falleció durante un enfrentamiento ocurrido en el estado de Sinaloa.

La víctima identificada como Eduardo, de 19 años de edad, se había comunicado por teléfono con su familia el 29 de junio de este 2026, informando que se encontraba trabajando en El Salto, Pueblo Nuevo, pero desde esa fecha se perdió todo contacto.

Ante este escenario, la familia interpuso la denuncia de desaparición en la Fiscalía General del Estado el 7 de julio del 2026.

La familia recibió información por parte de las autoridades de Sinaloa, donde se notificó que el cuerpo de Eduardo fue trasladado al anfiteatro en calidad de desconocido; sin embargo, una credencial de elector permitió conocer su identidad.

La familia lo reconoció en ese lugar, por lo que espera le entreguen el cuerpo para darle cristiana sepultura.

Desaparece mujer de 43 años en Nuevo León

Familiares de María Dolores Elizondo Gutiérrez, de 43 años, solicitan el apoyo de la población para localizarla, luego de que fuera reportada como desaparecida en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer fue vista por última ocasión el pasado 14 de noviembre en la colonia Nova Apodaca.

Al momento de desaparecer vestía una sudadera gris con la imagen de un automóvil azul en el pecho, pants negro y sandalias color café.

Tiene tatuajes en los brazos y en el dedo anular

Entre sus características particulares destacan diversos tatuajes en ambos brazos, entre ellos diseños de rosas, unas tijeras y una firma.

También tiene tatuada la letra “L” en cursiva y un diseño de un dedo anular en la mano derecha. Además, se informó que padece ansiedad.

Ante esta situación, se solicita a cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación que se comunique con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al 81 20 20 44 11 o con la Comisión Local de Búsqueda de Personas al 81 19 90 38 73.