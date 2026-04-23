Resguardan 7 mil nidos de Tortuga Lora en primera arribada a playa de Tamaulipas | VIDEO

El Santuario Playa Rancho Nuevo, fue escenario de la primera arribada de Tortuga Lora (Lepidochelys kempii), especie en peligro de extinción, marcando así el inicio de la Temporada de Anidación 2026 en el litoral del estado de Tamaulipas, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En las primeras horas del pasado domingo 19 de abril, se observaron las primeras hembras anidando en el sitio, distribuidas a lo largo de 30 kilómetros de Rancho Nuevo, así como en 45 kilómetros de la playa de Barra del Tordo y playa Miramar.

A las 14:00 horas, se registró un arribo masivo y concentrado de alrededor de siete mil ejemplares de Tortuga Lora en un lapso de seis horas en Playa Rancho Nuevo, manteniéndose la actividad de anidación hasta cerca de las 20:00 horas.

La Conanp señaló que estas acciones contaron con el apoyo de la Semar, GN, Profepa, y la Fundación por las Caguamas A.C. Conanp

Durante este evento, personal técnico comunitario de los grupos del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), de Rancho Nuevo, Barra del Tordo y Miramar, en coordinación con personal técnico de la Conanp, implementaron acciones estratégicas de protección, mediante el registro de nidos, así como la recolección y resguardo en corrales de incubación y labores de vigilancia en el santuario y su zona de influencia", destacó.

La Conanp señaló que estas acciones contaron con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Fundación por las Caguamas A.C.

Puntualizó que en Playa Rancho Nuevo, de los cerca de siete mil nidos registrados, 981 se resguardaron en corrales de incubación, mientras que seis mil nidos permanecen protegidos in situ. Adicionalmente, en Barra del Tordo se resguardaron 297 nidos en corral y en Playa Miramar 128 nidos bajo el mismo esquema de protección.

fdm