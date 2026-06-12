Tormentas y vientos golpean a 4 estados

Tras días consecutivos con intensas lluvias, ayer el fenómeno de mar de fondo paralizó la actividad marítima en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), por lo menos en cuatro estados se vieron obligados a ordenar el cierre de puertos para embarcaciones menores en el litoral del Pacífico, afectando puntos clave como Puerto Escondido, Oaxaca.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos debido a condiciones meteorológicas, temporal de lluvias y mar de fondo:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Oaxaca: Puerto Escondido.



🌊Golfo de México y Mar Caribe🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Campeche: Campeche y… pic.twitter.com/VrLCgS3RVK — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 11, 2026

En el Caribe y el golfo de México, la restricción fue mayor, pues cerraron terminales en Quintana Roo, que incluyó Cozumel, Playa del Carmen e Isla Mujeres, así como en Yucatán (Telchac y Progreso) y Campeche, debido a los intensos vientos, turbonadas y el potencias de tormentas.

En el centro del país, la situación también se reportó como crítica tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, donde incluso se reportaron cortes en la energía eléctrica.

Paseo de la Reforma y Anillo Periférico concentraron las mayores emergencias por la fuerte precipitación acompañada de rachas de vientos de más de 50 kilómetros por hora. Foto: Cuartoscuro

En Toluca, por ejemplo, las autoridades activaron operativos de emergencia tras inundaciones que afectaron viviendas en San Cristóbal Huichochitlán, Santa Cruz Atzcapotzaltongo y Santiago Miltepec.

En Oaxaca, el exceso de lluvias causó el desbordamiento del arroyo Choapan, lo que perjudicó a una decena de familias San Isidro Naranjal, perteneciente a San José Chiltepec, región Cuenca del Papaloapan.

Pronóstíco del tiempo para hoy

Para hoy, la Conagua informó que las lluvias no darán tregua y permecerán intensas en por lo menos Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

#Pronóstico de #Lluvias para mañana, viernes 12 de junio, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/Grl82NeDEe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

Apenas ayer, el Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA emitió ayer un aviso de formación del fenómeno de El Niño, que se espera se intensifique en los próximos meses hasta convertirse en un evento de El Niño muy fuerte o Súper El Niño en el océano Pacifico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) destacó que existe 63% de probabilidad de que las temperaturas de la superficie del mar aumenten dos grados Celsius.

Con información de Patricia Briseño y Ernesto Méndez

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