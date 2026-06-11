Golpe climático para 2026: Prevén temperaturas récord e incendios por El Niño

El Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA emitió este jueves 11 de junio un aviso de formación del fenómeno de El Niño, que se espera se intensifique en los próximos meses hasta convertirse en un evento de El Niño muy fuerte o "Super El Niño" en el Océano Pacifico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), destacó que existe un 63 por ciento de probabilidad de que las temperaturas de la superficie del mar aumenten dos grados centígrados.

“Si se supera este umbral será un evento de El Niño muy fuerte”, uno de los más grandes registrados desde 1950.

El pronóstico otorga un 100 por ciento de certeza de que El Niño continúe durante el otoño y una posibilidad extremadamente alta de que se extienda hasta el invierno de 2026.

El fenómeno de El Niño puede generar en México alteraciones climáticas contrastantes, con disminución de precipitaciones y sequías severas durante el verano en la mayor parte del territorio nacional, y a la vez lluvias torrenciales e inundaciones en el sur, sureste y zonas costeras del Pacífico.

El calentamiento del agua de mar provocaría temperaturas récord, arriba de los promedios históricos en estados del norte como Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Además de estrés hídrico por la disminución en los niveles de las presas y escasez de agua potable, así como mayor presencia de incendios forestales.

Regularmente El Niño ocasiona temporadas de huracanes muy activas del lado del Océano Pacifico y con menor intensidad en el Océano Atlántico.