En el sexenio, 12 millones de familias se beneficiarán con programas de vivienda: Sheinbaum

Desde Huajuapan de León, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que una tercera parte de las familias del país se beneficiará con alguno de los programas en materia de vivienda en este sexenio.

Al encabezar una entrega a beneficiarios del programa Viviendas para el Bienestar, la jefa del Ejecutivo federal apuntó que son 12 millones de familias las que recibirán algún apoyo en esta materia, durante su administración.

“Cerca de una tercera parte de todas las familias mexicanas se va a beneficiar con este programa”, destacó la jefa del Ejecutivo Federal desde el corazón de la Mixteca Oaxaqueña.

Expuso que 5.2 millones de familias vieron reestructurados “sus créditos impagables”.

Mientras, en este gobierno federal, 1.8 millones familias se verán beneficiadas con el programa de mejoramiento de Vivienda. Se trata de créditos o apoyos directos para que la gente que tiene una propiedad pueda mejorar su casa o departamento.

Destacó que habrá un millón de familias que van a tener escrituras de su casa; cerca de 2.2 millones de familias que se verán beneficiadas por los créditos del Infonavit, los cuales aclaró que son distintos a los de viviendas para el Bienestar.

Así que son 12 millones de familias las que vamos a beneficiar en seis años con el programa de vivienda y particularmente el programa de vivienda para el Bienestar”, puntualizó.

Sheinbaum entregó los primeros 68 departamentos, así como 162 constancias de finiquito y 133 escrituras para habitantes de Huajuapan de León.

Antes, en Santo Domingo Tonalá, supervisó los avances del el Plan General Lázaro Cárdenas, que contempla también obras de agua potable, fortalecimiento de escuelas, y apoyo para artesanos de la región.

Ahí anunció que se definirá una nueva tarifa para las plantas de tratamiento de agua que operan los municipios, “porque pagan mucho de electricidad y eso está mal”.