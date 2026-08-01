Capturan a Alfonso “N” alias “El Poncho”, líder del Cártel de Los Reyes

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Alfonso “N”, alias Poncho, identificado como líder del Cártel de Los Reyes y exintegrante de la facción criminal Cárteles Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, escribió en su cuenta de X:

“Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx detuvo a Alfonso ‘N’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención. Tras su captura, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán y las autoridades del gabinete de seguridad garantizan la seguridad del Estado.”

De acuerdo con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, las operaciones de narcotráfico vinculadas a esta organización comenzaron en 2019 en Knoxville, Tennessee.

Las indagatorias señalan que Alfonso Fernández ha estado involucrado durante décadas en el tráfico de sustancias controladas hacia territorio estadounidense, controlando pistas de aterrizaje utilizadas por aeronaves que trasladaban cocaína desde Colombia hasta Michoacán.

Actualmente, Poncho enfrenta una acusación formal en el Distrito de Columbia, presentada en julio de 2023, por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

La detención provocó una reacción inmediata de integrantes del grupo criminal, quienes realizaron bloqueos carreteros y quemaron vehículos en Los Reyes y Peribán, generando tensión en la región. Autoridades federales y estatales mantienen presencia en la zona para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.