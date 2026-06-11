Tormenta colapsa Reforma y Periférico tras inauguración del Mundial 2026

La fuerte tormenta que azotó la Ciudad de México la tarde de este jueves, apenas concluido el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, provocó inundaciones, caída de árboles, vehículos varados y severas afectaciones viales, principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Paseo de la Reforma y Anillo Periférico concentraron las mayores emergencias por la fuerte precipitación acompañada de rachas de vientos de más de 50 kilómetros por hora, pasadas las 15:00 horas.

Uno de los incidentes más severos ocurrió en el cruce de Paseo de la Reforma y Periférico, en la colonia Santa María Nonoalco, donde se formó un espejo de agua de más de mil metros de longitud con un tirante aproximado de 25 centímetros.

Varios automovilistas quedaron varados al intentar cruzar la inundación y, en uno de los casos, una familia tuvo que descender de su vehículo para empujarlo entre el agua.

La circulación permaneció colapsada durante varias horas mientras equipos de emergencia del Operativo Tlaloque 2.0 de Gobierno capitalino trabajaban para desalojar el líquido acumulado.

En la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma y Florencia, también se registraron importantes encharcamientos.

La zona se encontraba abarrotada por miles de aficionados que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana cuando la lluvia sorprendió a los asistentes.

Personal de Bomberos y Protección Civil acudió para reducir los niveles de agua, con maquinaria de bombeo, para restablecer la movilidad.

Las lluvias ocasionaron además la caída de numerosos árboles.

En Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Burdeos, personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc realizó labores para seccionar un 20 metros de longitud, que cayó sobre la lateral de la avenida, afectando la circulación vehicular.

En la colonia Condesa también se reportaron diversos árboles derribados. La emergencia fue atendida por brigadas de Protección Civil bajo la supervisión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

En Miguel Hidalgo, las fuertes rachas de viento provocaron la caída de ramas sobre la calle Pedregal.

Al desplomarse, éstas arrastraron cables conectados a un transformador, lo que generó riesgos adicionales para vecinos y automovilistas.

Asimismo, en la colonia Argentina Poniente se vino abajo un árbol de aproximadamente 25 metros de longitud, cuya atención requirió la intervención coordinada de personal de Protección Civil de la alcaldía y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Las afectaciones se extendieron a otras demarcaciones. En la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, un árbol de cerca de 20 metros se desprendió desde la raíz y cayó sobre una camioneta estacionada, sin que se reportaran personas lesionadas. También se registraron caídas de árboles en Venustiano Carranza e Iztacalco.

Se reportaron 56 árboles derribados

De acuerdo con el reporte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, al corte de las 20:00 horas se habían atendido 56 árboles caídos, dos postes derribados, cuatro anuncios espectaculares colapsados, un encharcamiento de consideración y tres cortocircuitos. Las labores se realizaron en coordinación con personal de Protección Civil de distintas alcaldías y dependencias del Gobierno capitalino.

Para la noche de este jueves y la madrugada del viernes continuarán las lluvias ligeras con algunos chubascos.

Además, se prevé que para este viernes se presenten lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral de Protección Civil.

La dependencia exhortó a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.