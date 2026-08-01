Operativo federal desata bloqueos y quema de vehículos en Los Reyes, Michoacán

La tarde de este sábado se desplegó un fuerte operativo de fuerzas federales en la región de Los Reyes, Michoacán, con apoyo aéreo de al menos dos helicópteros, lo que derivó en bloqueos carreteros y en la quema de vehículos en distintos puntos de la zona.

Habitantes comenzaron a reportar poco antes de las 17:00 horas la presencia de un amplio contingente del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en los municipios de Los Reyes y Peribán, además del sobrevuelo de aeronaves militares.

De manera simultánea, se registraron cierres en varios tramos carreteros mediante el cruce de camiones y automóviles particulares, lo que impidió la circulación. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un autobús de pasajeros.

Los primeros informes señalan que el operativo estaría relacionado con la captura de un objetivo prioritario en la región occidente de Michoacán, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado detenciones ni revelado la identidad del presunto líder criminal.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) informó que persisten bloqueos en puntos como el puente de Tocumbo, la desviación hacia Imbarácuaro, el acceso a Peribán en Los Laureles, el entronque a Pamatácuaro y la glorieta de San Francisco Peribán. También se reportaron cierres en la desviación hacia Atapan, lo que mantiene interrumpido el tránsito de vehículos particulares, de carga y transporte público.

Los accesos y salidas de Los Reyes permanecen bloqueados, mientras autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan para restablecer la circulación y atender los reportes. Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas que viajan de Zamora hacia Apatzingán, o en sentido contrario, evitar la región y utilizar rutas alternas hasta que las condiciones permitan la reapertura de las vialidades.