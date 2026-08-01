Rosa Icela Rodríguez encabeza jornada de paz y apoyo social en Olinalá, Guerrero

Rosa Icela Rodríguez encabezó una jornada en Olinalá donde se realizaron los programas Sí al Desarme, Sí a la Paz y el Tianguis del Bienestar para fortalecer la seguridad y apoyar a las familias de la región.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno de México desplegó una jornada integral de acciones sociales y de seguridad en la región de la Montaña Alta de Guerrero, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las causas de la violencia y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

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Durante un evento realizado en el municipio de Olinalá, la titular de Gobernación destacó la implementación de los programas Sí al Desarme, Sí a la Paz y el Tianguis del Bienestar, mediante los cuales se promueve la entrega voluntaria de armas y se distribuyen apoyos y artículos de primera necesidad a las familias.

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Rodríguez señaló que estas acciones buscan fomentar entornos más seguros, fortalecer la paz y contribuir al bienestar de las comunidades de una de las regiones con mayores necesidades del estado.

En la jornada participaron autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como representantes de organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), además de funcionarios federales y estatales.

La secretaria estuvo acompañada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina; el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla; el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, César Yáñez Centeno, entre otros servidores públicos.

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Como parte del Tianguis del Bienestar, cientos de habitantes recibieron ropa, calzado, utensilios y diversos artículos decomisados en procedimientos aduaneros y entregados de manera gratuita para beneficiar a las familias de la Montaña Alta.

Paralelamente, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz instaló un módulo para recibir armas de fuego de manera anónima y voluntaria, con el propósito de reducir los riesgos asociados con su posesión y prevenir hechos de violencia en las comunidades.

El Gobierno de México reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de construcción de paz, la cual combina programas sociales, atención comunitaria y acciones preventivas para fortalecer la seguridad y el desarrollo en las regiones prioritarias del país.